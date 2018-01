Eerste transfer: high performance coach RC GENK op stage in Benidorm 00u00 0

De eerste wintertransfer voor Racing Genk is er eentje in de medische staf. Bram Swinnen (40), een high performance specialist, komt het team versterken. "We hebben veel jonge en ambitieuze mensen in onze medische staf, maar ik had het gevoel dat we toch een stukje ervaring misten", zei Philippe Clement. "Er werd te veel naast mekaar gewerkt. Met Bram Swinnen halen we er een performance coach bij die heel veel ervaring heeft in het werken met toppers." Zo was hij physical trainer bij de Belgian Cats en het Spaanse Estudiantes Madrid. Nadien maakte hij de overstap naar het voetbal en werkte hij van 2012 tot 2014 als kracht- en conditietrainer bij FC Anzhi Makhachkala. Bij Genk neemt hij de leiding over de revalidatie en het fysieke gedeelte. Genk wil op deze manier een eerste stap zetten om de vele (spier)-blessures te voorkomen. Swinnen vertrok meteen mee op stage. In de marge werd de samenwerking met Bjorn Poels stopgezet. (KDZ)

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee