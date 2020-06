Exclusief voor abonnees Eerste training Zulte Waregem En zo zijn Simons en De fauw ineens 'de jonge generatie' 23 juni 2020

00u00 0

Het is wennen voor Francky Dury (62), die niet langer zijn vertrouwde assistenten Eddy Van den Berge en Ronny Verriest naast zich heeft, maar wel een jongere generatie: Timmy Simons (43) en Davy De fauw (38). Zij hielden gisteren een eerste trainingssessie met daarbij de enige nieuwkomer tot hiertoe, Daniel Opare (Antwerp). Govea en Srarfi sluiten overmorgen aan, Soisalo, Humphreys, Sylla en De Smet, die dit seizoen werden uitgeleend, tekenden present. Mühren niet: hij komt pas op 1 juli. Doelman Bostyn gaf verstek door ziekte. De club nam afscheid van Baudry en Walsh en ook van zijn huurlingen Mensah, Oberlin, Canela en... Cyle Larin. Het ziet er niet naar uit dat Essevee de optie van 2,5 miljoen euro op de Canadees zal lichten nu er in coronatijden weinig interesse blijkt om zo een hogere transfersom te versieren. Hoewel zijn contract nog loopt tot 30 juni was Larin niet meer te zien in Waregem. Bij de negentien wél Saido Berahino, die lonkt naar een andere club maar nog een contract heeft voor één jaar. (ESK)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen