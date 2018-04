EERSTE TRAINING VOOR BANDÉ BIJ AJAX 24 april 2018

Dag één voor Hassane Bandé bij zijn nieuwe club Ajax. De 19-jarige Burkinees trainde gisteren voor het eerst mee bij de Amsterdammers. De Ajacieden bereikten in december een akkoord met KV Mechelen over een definitieve transfer in juni, maar door de degradatie van Malinwa traint Bandé nu al mee in Nederland. Hij scoorde 12 keer in 27 matchen voor KVM en kostte om en bij de tien miljoen euro. (FDZ)

HLN