Exclusief voor abonnees Eerste training Lokeren, Lambrecht stelt zondag opvolger De Vries voor 14 juni 2019

00u00 0

De kop is eraf. Sporting Lokeren trainde gisteren een eerste keer, onder leiding van Glen De Boeck en assistent Lorenzo Staelens. Nieuwbakken voorzitter en eigenaar van de club, Louis De Vries, was nog niet aanwezig. Hij zit tot dit weekend in Spanje. Komende zondag zal de machtsoverdracht tussen toekomstig erevoorzitter Roger Lambrecht en De Vries trouwens officieel plaatsvinden: Lambrecht zal zijn opvolger voorstellen aan de voltallige spelersgroep, voor die de bus opstapt richting eerste oefenwedstrijd, op Zelzate. Terki meldde zich in laatste instantie af voor de eerste training met het excuus dat hij z'n vlucht gemist had. Hij zal een sanctie krijgen. Ben-Harush krijgt nog een weekje vakantie, De Wolf is nog afwezig met interlandverplichtingen, Hupperts en De Mey revalideren. Velimir Vlahovic (19, Montenegro) is vanaf vandaag op proef op Daknam. De linksvoetige centrale verdediger speelde vorig seizoen bij Mornar Bar. (MVS)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis