Eerste training Hongla nog zonder maatje Lamkel Zé 05 juli 2019

00u00 0

Zijn transfer raakte woensdag al bekend, zijn eerste trainingsdag zit er na gisteren ook op. Martin Hongla (21) doorstond 's ochtends meteen één van de zware loopoefeningen van Bölöni. Een hereniging met zijn Kameroense vriend Lamkel Zé zit er voorlopig nog niet in. De 'vedette' van Antwerp vertoeft vooralsnog op de Bosuil in de B-kern. "We zijn goede vrienden en horen mekaar elke dag", zegt Hongla. "Het is jammer dat hij er hier in Duitsland niet bij is. Iedereen zijn problemen, maar hij hoort bij de club en die dingen zullen wel snel uitgeklaard raken. We kennen mekaar al zes jaar omdat we samen de nationale jeugdteams doorliepen en tijdens onze vakanties vrienden bij mekaar brachten om een potje te voetballen. Doordat ik zijn wedstrijden af en toe bekeek, wist ik ook perfect waar ik terecht zou komen. Hij heeft me zelf ook wat meer uitleg gegeven."

