Eerste tijdritzege ooit voor Simon Yates 15 maart 2019

00u00 0

Donderdag Yates-dag: blauw voor Adam in Pomarance, bloemen voor Simon in Barbentane. "Mooi", vond Simon dat. "Tuurlijk rijden we ook graag samen. Maar zo doen we het nu al sinds ons profdebuut: hij Tirreno-Adriatico, ik Parijs-Nice. En zolang het succes oplevert, houden we 't zo." (lacht) De wind blies nog niet zo hard in de vroege namiddag en dat leverde de winnaar van de Vuelta 2018 zijn eerste tijdritzege ooit op. "Totáál onverwacht", stond Simon perplex. "Omdat ik ervan uitging dat dit voer was voor échte specialisten." De 'Franse' helft van de Britse tweeling uit Bury verloor in de winderige openingsfase van de 'Koers naar de Zon' alle hoop op een topklassement. "Ik houd niet van waaiers. Ze maken het ingewikkeld voor me. Ik verloor veel tijd. But hey, that's okay. Kansen genoeg nog op etappewinst." (JDK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Simon

sportdiscipline

sport

wielersport

wegwielrennen