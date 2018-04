Eerste tiener in 56 jaar die de Hel uitrijdt? Tanguy Turgis, 19 05 april 2018

Tanguy Turgis is de naam. Met zijn 19 jaar en 329 dagen is de Fransman van Vital Concept-Cycling Club zondag de jongste deelnemer aan Parijs-Roubaix. Als hij z'n opdracht tot een goed einde brengt, dan is de ploegmaat van Kris Boeckmans de jongste renner sinds 1962 die de Helleklassieker weet uit te rijden.

