Eerste thuisverlies in 2,5 jaar 07 mei 2018

Naast de mentale klap in de titelstrijd, had de nederlaag ook gevolgen voor de Brugse statistieken. Maar liefst 48 competitiematchen lang was Club thuis ongeslagen. Tot gisteren dus. Het fort Jan Breydel niet langer oninneembaar. Ter info: de laatste ploeg die blauw-zwart op eigen veld een nederlaag aansmeerde, was... Anderlecht. Op 20 december 2015 werd het 1-4. Toeval bestaat niet. Een andere reeks blijft wél overeind. De Bruggelingen scoorden tegen paars-wit voor de 80ste thuismatch op rij minstens één doelpunt. Ter info: de laatste ploeg tegen wie Club op eigen veld niet kon scoren, was... Anderlecht. Op 4 mei 2014 werd het 0-1. (WDK)