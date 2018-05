Eerste thuismatch voor Red Dragons onder Anastasi VOLLEYBAL GOLDEN EUROPEAN LEAGUE 26 mei 2018

De Red Dragons - onder bondscoach Andrea Anastasi - maken zich op voor het eerste duel op Belgische bodem. In Aalst is Slovakije de tegenstander in de Golden European League. België en Slovakije wonnen allebei van Zweden met 3-1 en verloren tegen Estland met dezelfde score. Het tweeluik tegen Slovakije (vanavond in Aalst, woensdag in Bratislava) zal duidelijkheid scheppen over wie met groepsleider Estland zal meestrijden om de eerste plaats.

