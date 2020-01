Exclusief voor abonnees Eerste testvlucht nieuwe Boeing succesvol 27 januari 2020

00u00 0

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing heeft de eerste testvlucht met het nieuwe lange-afstandsvliegtuig 777X succesvol afgerond in haar thuisbasis Seattle. Als de volgende testvluchten goed verlopen, kan Boeing officieel de goedkeuring van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit aanvragen. De testfase liep al ruim zes maanden vertraging op door problemen met de motoren en de vleugels van het toestel. De 777X biedt plaats aan minstens 406 passagiers en zou tegen 2021 moeten worden geleverd. Het eerste exemplaar is voor Emirates, de luchtvaartmaatschappij uit Dubai. Er werden al 340 bestellingen geplaatst voor de 777X, die zo'n 380 miljoen euro kost. Boeing heeft nog altijd al haar 737 MAX-toestellen aan de grond staan na twee crashes in 2018 en 2019. Daarbij kwamen 346 mensen om het leven. (CMG)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis