Eerste stijging van pc-verkoop in zes jaar 14 juli 2018

De verkoop van personal computers, kortweg pc's, is tussen april en juni met 1,4% gestegen tot 62,1 miljoen exemplaren. Het is de eerste stijging in zes jaar, zo blijkt uit cijfers van marktonderzoeksbureau Gartner. Of met de stijging een trendbreuk is ingezet, zal de komende maanden moeten blijken. De verkoop van pc's staat al jaren onder druk door de populariteit van smartphones en tablets. Die druk blijft ook aanhouden. Want in de consumentenmarkt blijft de verkoop dalen, maar dat wordt volledig gecompenseerd door de groei in de zakelijke markt. De introductie van Windows 10 is voor veel bedrijven het sein geweest om hun computerpark te vernieuwen. HP en het Chinese Lenovo blijven elk met een marktaandeel van 21,9% de markt domineren, gevolgd door Dell (16,8%) en Apple (7,1%).

