Eerste sneeuw, en meteen dikke laag

In Hoog-België is de eerste sneeuw van het jaar gevallen. Dat winterse weer was aangekondigd, maar sommige automobilisten lieten zich toch verrassen, zoals hier in het Luikse Waimes. Wie vandaag wil genieten van de sneeuwpret moet de allerhoogste plekjes van ons land opzoeken: alleen daar ligt een sneeuwtapijt van zo'n 15 centimeter dik. Langlaufers en skifanaten sparen zich beter de moeite, want de skigebieden blijven dicht. Vandaag al wordt het immers droger en de komende dagen ook zachter, waardoor de sneeuw langzaam wegsmelt.

