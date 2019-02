Eerste smartphone met vijf camera's 25 februari 2019

00u00 0

Op het Mobile World Congress (MWC) in Barcelona heeft Nokia 's werelds eerste smartphone met vijf camera's voorgesteld. De vijf lenzen bevinden zich allemaal op de achterzijde van het toestel. De vijf camera's - twee in kleur, drie monochroom - leggen het beeld simultaan vast en versmelten het tot een 12 megapixel-foto. Liefhebbers van fotografie kunnen hun beelden ook vastleggen in ongecomprimeerd RAW 'DNG'-formaat en ze onmiddellijk op de telefoon bewerken met Adobe Lightroom. Het toestel is vanaf 15 maart beschikbaar voor 599 euro.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN