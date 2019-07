Exclusief voor abonnees Eerste slachtoffer al begraven 09 juli 2019

00u00 0

In Heusden-Zolder is al afscheid genomen van één van de vijf slachtoffers van de crash. De 20-jarige Mustafa Önalan uit Heusden-Zolder werd zondag begraven op het islamitisch kerkhof in zijn gemeente. Vrijdag wordt in Borgloon ook het jongste van de vijf slachtoffers begraven. De 18-jarige Cassandra Dupont stierf twee dagen voor ze met een leercontract aan de slag zou gaan als kapster - uitgerekend in de kapperszaak op het kruispunt waar het meisje verongelukte. Wanneer de twee andere slachtoffers worden begraven, is nog niet duidelijk. Gerrit Bos (22) speelde nog bij de jeugd van KRC Genk, Helton Fernandes (20) zat in een amateurclub in Maastricht. Zijn familie woont in Portugal. Via een crowdfunding werd al 5.000 euro ingezameld zodat ze zijn afscheid kunnen komen bijwonen. (IBO/MMM)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis