Eerste single voor Ebe uit 'The Voice Kids' 12 april 2019

'The Voice Kids'-kandidaat Ebe Mogyoros (14) brengt vandaag zijn eerste single uit. De jongen, die in het VTM-programma deel uitmaakte van Team K3, kiest met 'Alles min één' nog steeds voor het Nederlandstalige genre. "Het is een nummer dat recht uit mijn hart komt", vertelt de tiener. Het lied gaat, zoals wel vaker, over de liefde. "Je kan maar beter een keer te veel zeggen dat je iemand graag ziet, want op een dag krijg je misschien de kans niet meer. Dat vergeten we in alle haast weleens. Het is een thema waar velen zich misschien in zullen herkennen." (KD)

