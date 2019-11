Exclusief voor abonnees Eerste selectie voor Mata? 09 november 2019

Als hij vandaag de training goed doorstaat, dan reist Clinton Mata morgen mogelijk mee naar de Bosuil. De rechtsachter is verlost van zijn blessure, al trainde hij gisteren nog slechts gedeeltelijk met de groep. Het is aannemelijk dat Club Brugge Mata nog spaart voor de belangrijke wedstrijden na de winterstop, al is een selectie zeker niet uitgesloten. Met de terugkeer van de vleugelspeler is de ziekenboeg op doelman Shinton na opnieuw helemaal leeg. (TTV)