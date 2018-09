Eerste schooldag voor 4 'Duiveltjes' 05 september 2018

Ze staan er nog wat onwennig bij, de vier kersverse Rode Duivels. Birger Verstraete, Leandro Trossard, Hans Vanaken en Timothy Castagne luisteren aandachtig naar 'meesters' Roberto Martínez en Thierry Henry. "Ik probeer kalm te blijven, maar dit voelt toch als een eerste schooldag", zegt Vanaken, die voor alle zekerheid een halfuur te vroeg kwam. "Je weet nooit wat er kan gebeuren in België, met al die files." Het is dan ook geen klein bier, aansluiten bij de helden die brons veroverden op het WK. Al telt vanaf nu nog maar één ding: Euro 2020. Overmorgen wordt er geoefend in en tegen Schotland.

