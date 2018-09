Eerste schooldag, da's altijd stressen (ook voor BV-kindjes) 03 september 2018

"Hopelijk wordt Eliana niet gepest met haar rode haartjes." Dat is de vrees van zangeres Laura Lynn bij de start van het nieuwe schooljaar. Haar dochter gaat vanaf vandaag naar het eerste leerjaar. "Tot nu toe is ze van plagerijen gespaard gebleven, maar kindjes kunnen hard zijn voor elkaar." Eliana heeft er alvast zin in. "Haar boekentasje staat al weken klaar."

