Eerste Scandinavische solotentoonstelling voor Vanmechelen 19 mei 2018

Kunstenaar Koen Vanmechelen uit Meeuwen-Gruitrode pakt diep in het Finse merengebied uit met zijn raadselachtige expo 'It's About Time'. Tussen 19 mei en 16 september 2018 beraden zijn kunstwerken er zich over de toekomst van de mens in de context van het prachtige Gösta Serlachius Museum. In totaal worden er 31 werken van Vanmechelen getoond. Deze expo is de eerste solotentoonstelling van de kunstenaar in Scandinavië. Sommige werken waren eerder al te zien in andere tentoonstellingen in Londen, Venetië, Herning en Dordrecht. "We moeten diversiteit serieus gaan nemen. Dit adembenemende museum lijkt de juiste start voor die stap naar het zoeken naar een nieuwe balans, vanuit de spanning tussen gevangen zijn en loslaten", licht Vanmechelen toe. (BVDH)

