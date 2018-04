Eerste ronde andermaal eindstation voor Brecel 25 april 2018

Geen primeur voor Luca Brecel in 'The Crucible'. Net als bij zijn vorige twee deelnames vormde de eerste ronde op het WK snooker het eindstation voor de 23-jarige Limburger. Waar Brecel vorig jaar nog sneuvelde met de finish in zicht - Hongkonger Marco Fu won het pleit na een decider met 10-9 - zat hij tegen Ricky Walden (35) nooit echt in de wedstrijd. De ervaren Brit, die uit de kwalificaties kwam, ging maandag met een 6-3-voorsprong de nacht in. Een kloof die Brecel gisteren niet meer kon dichten. Bij 8-4 gloorde er even hoop toen de 'Belgian Bullet' voor het eerst in de wedstrijd twee frames op rij won. Walden leek even te twijfelen, maar een 'free ball' betekende het begin van het einde voor Brecel. De Brit liep uit tot 9-6 en maakte het karwei vervolgens professioneel af.

