Eerste rode kaarten voor Great Old 29 januari 2018

00u00 0

Antwerp krijgt vaak het etiket van potige ploeg opgekleefd en dat resulteerde al in een resem gele kaarten. Een statistiek waarin de Great Old met 69 stuks de leiding in de Jupiler Pro League deelt met AA Gent. De spelers van Antwerp gingen wel nog nooit over de schreef. Als enige club had het stamnummer 1 nog geen rode kaart te slikken gekregen. Daar kwam zaterdag op speeldag 24 dan toch verandering in. Corryn moest het eerst naar de kleedkamer na een haakfout op Rezaei. Een noodingreep omdat Haroun de bal te kort terugspeelde. Hij kreeg er snel het gezelschap van Sall, die een tweede gele kaart kreeg na een overtreding op Benavente. "Ik mag eigenlijk niets zeggen over de arbitrage", haalde Bölöni aan. "De eerste (voor Corryn) was terecht. Alleen door die fout te maken, konden we een technische fout rechtzetten. Bij de tweede deed de tegenstander er een schep bovenop. Dat heeft hij slim gedaan, jammer genoeg voor ons." (SJH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Antwerp

Corryn

sport

sportdiscipline

voetbal

sportevenement

Haroun

Bölöni