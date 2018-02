Eerste reekshoofd in Montpellier 05 februari 2018

David Goffin (ATP 7) begint vanaf woensdag in Montpellier aan een stevig Europees drieluik (met ook nog Rotterdam en Marseille). De Luikenaar is eerste reekshoofd in de Open Sud de France en heeft dan ook een bye in de eerste ronde, daarna wacht een onderonsje met Gilles Simon (ATP 64) of een kwalificatiespeler. Grootste concurrenten voor de titel in Montpellier worden waarschijnlijk de Fransen Pouille, Tsonga en Gasquet. Ruben Bemelmans (ATP 120) raakte in extremis ook nog op de tableau en opent tegen de Franse wildcard Calvin Hemery (ATP 153). (FDW)

