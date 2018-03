Eerste rechtstreekse vlucht tussen Europa en Australië 14.498 kilometer in 17 uur 20 minuten 26 maart 2018

00u00 0

De eerste rechtstreekse passagiersvlucht tussen Europa en Australië is gisterochtend veilig geland in Londen. De Boeing 787 Dreamliner van luchtvaartmaatschappij Qantas, speciaal ontwikkeld voor langeafstandsvluchten, was 17 uur en 20 minuten onderweg vanuit Perth. Voor de historische vlucht zaten meer dan 200 passagiers en 156 bemanningsleden aan boord.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN