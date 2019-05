Exclusief voor abonnees Eerste punt voor Dadizele VK DADIZELE A-KV EENDRACHT AALTER 2-2 27 mei 2019

interprovinciale eindronde

Aalter kon mits winst nog een gooi doen naar de leidersplaats. Na een flauw eerste kwartier maakte De Wulf er op aangeven van Dib verdiend 0-1 van. Bij de daaropvolgende corner strandde een deviatie van Bourgeois op de paal. Aan de overkant waren De Wulf en Dib dicht bij de de 0-2, maar toen Allard net voor de rust plots voor eigen succes ging en de vrijstaande Bourgeois uit het oog verloor mochten ze bij de Oost-Vlamingen niet mopperen. Kort daarna deed Dib nadat Verheye eerst z'n schot miste langs Aalter-kant beter en had Paepe weinig verhaal tegen een bal die vanaf zo'n twintig meter knap in de bovenhoek verdween. Bij Dadizele moest Delrue nog voor de rust geblesseerd naar de kant, wat er mee voor zorgde dat ze er bij de thuisploeg na een snelle aansluitingstreffer van Allard dan maar voor kozen om alles of niets te spelen. Het brak de onmondige Oost-Vlamingen zuur op. Na een bal van Ollivier in de rug van Desmaele was alles plots te herdoen. Wat volgde was een festival aan open kansen, maar noch Verheye en Janssens voor Aalter, noch Allard en Diallo voor Dadizele konden in extremis nog scoren.

