Eerste proef geschrapt wegens... geen winter RALLY VAN ZWEDEN 13 februari 2020

Het begint er benarder en benarder uit te zien voor de deelnemers aan de rally van Zweden, de tweede manche van het WK Rally. De winter, of beter het gebrek aan winter in de streek ten noorden van Karlstad, leidde eerder al tot het herzien van het parcours en nu hebben de organisatoren ook beslist om de eerste proef van vanavond te schrappen. Wat rest, zijn nog 10 proeven verdeeld over drie dagen, de helft van wat voorzien was.

