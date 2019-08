Exclusief voor abonnees Eerste product sinds kernramp: vodka van Tsjernobyl 09 augustus 2019

Voor het eerst sinds de kernramp in Tsjernobyl werd een consumentenproduct gemaakt in de verlaten stad: een fles vodka die de naam 'Atomik' kreeg. De fles sterke drank is het geesteskind van een team Britse wetenschappers. Ze hebben zelf rogge gekweekt op een boerderij in de buurt van de kerncentrale en een drankje gebrouwen. De vodka is volgens hen "niet radioactiever dan andere vodka's".