Eerste Plopsa-hotel volgende zomer klaar

Studio 100-baas Gert Verhulst en Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) hebben gisteren in Plopsaland De Panne hun handafdruk in beton gezet als officiële eerstesteenlegging van het eerste Plopsa-hotel. De bouw is al een paar maanden bezig en moet tegen volgende zomer klaar zijn. Het is het eerste hotel binnen de Plopsa-groep en zal 117 kamers, een restaurant, twee bars en drie vergaderzalen tellen. Het gaat om een investering van 20 miljoen euro. "We richten ons zowel op de pretparkbezoeker als op zakenmensen. Het thema van het hotel is theater", laat Plopsa-CEO Steve Van den Kerkhof weten. "We zijn ook volop bezig met de voorbereiding van de bouw van 100 vakantiehuisjes op een camping die we eerder al aankochten. Tegen 2022 willen we in De Panne 1.250 mensen te slapen kunnen leggen." (GUS)

