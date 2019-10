Exclusief voor abonnees Eerste PL-goal Batshuayi dit seizoen 07 oktober 2019

Zolang Tammy Abraham blijft scoren, wijzigt er niks aan zijn statuut. De jonkies en Kanté loodsten Chelsea voorbij Southampton. Michy Batshuayi mocht in de zes minuten dat hij op het veld stond de score nog verder uitdiepen. Zijn eerste in de Premier League dit seizoen. Op aangeven van die andere invaller, Christian Pulisic - ze kennen elkaar nog van bij Dortmund. Batshuayi speelde sinds de laatste interland 41 minuten in de Premier League, met een assist en een goal. In de League Cup trof hij tegen vierdeklasser Colchester ook twee keer raak. Vertrouwen heeft hij dus. (KTH)