Eerste periodetitel voor KV Mechelen 10 november 2018

Geen zevende 3-0-zege op rij voor KV Mechelen gisteren Achter de Kazerne, maar het deed er niet toe: de 2-1-overwinning tegen Union Sint-Gillis volstond ook om eersteperiodekampioen in 1B te worden. En dat met de steun van 15.000 supporters, die een spandoek met "30.000 propere handen" ontrolden, een verwijzing naar het voetbalschandaal. In de tribune keek Johan Timmermans toe - hij gaf donderdagavond zijn ontslag als voorzitter nadat ook zijn naam in het dossier was gevallen.

