Eerste onderzoek: gevallen nadat hart het begaf 10 april 2018

00u00 0

Om te proberen te achterhalen wat precies tot de dood van Michael Goolaerts heeft geleid, wordt in Frankrijk een autopsie uitgevoerd. Die kan pas ten vroegste morgen gebeuren, meteen ook de reden waarom de dag van de begrafenis nog niet is bepaald. Het parket van Cambrai opende een onderzoek om de doodsoorzaak te achterhalen. "Volgens de eerste elementen lijkt het om een hartfalen te gaan, waarna hij is gevallen, en was het niet de val die tot zijn toestand heeft geleid", aldus nog het parket van Cambrai. (AG/DNR)