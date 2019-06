Exclusief voor abonnees Eerste Oegandese ebolapatiënt (5) overlijdt meteen 13 juni 2019

00u00 0

In Oeganda is dinsdagnacht een 5-jarige jongen overleden aan ebola. Dat meldde het ministerie van Gezondheid. Het gaat daar om het eerste geval van de ziekte sinds het uitbreken van een epidemie tien maanden geleden in buurland Congo. De kleuter deed de ziekte hoogstwaarschijnlijk op toen hij daar met zijn familie was voor een begrafenis. Uit voorzorg zijn al zijn verwanten in quarantaine geplaatst. Twee andere personen hebben ook al positief getest op ebola.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis