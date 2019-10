Exclusief voor abonnees Eerste oefenpartij Anderlecht onder Vercauteren eindigt met afgang 11 oktober 2019

Anderlecht ging gisteren onderuit in een vriendschappelijk duel: 1-4 tegen KV Mechelen. Wat nieuwe T1 Frank Vercauteren zag, moet hem niet gerustgesteld hebben. Tainmont, Schoofs, Hairemans en Van Keilegom waren trefzeker voor KVM. Kiese Thelin maakte het enige doelpunt voor een zwak Anderlecht, dat aan de aftrap verscheen met heel wat spelers uit de A-kern: Didillon, Chipciu, Gerkens, Musona, Cobbaut, Thelin en Trebel. Verder kregen ook de jongeren Suray, Lutonda, El Hadj en Kana speelminuten. Voor Chipciu en Musona betekende het een wederoptreden na lange inactiviteit. Het is afwachten hoe Vercauteren met het 'geval Trebel' zal omgaan. Bij Malinwa zat Wouter Vrancken niet in de dug-out. Hij volgt tot vrijdag een stage in Keulen in het kader van de Pro Licence-opleiding. Van Cleemput, Kaya, Storm, De Camargo en Van Damme werden gespaard. (MJR/ABD)

