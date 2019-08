Exclusief voor abonnees Eerste nederlaag voor Team USA sinds 2006 26 augustus 2019

00u00 0

Basketbal

Sensatie en verbazing in de aanloop naar het WK basketbal, dat zaterdag start in China. Titelverdediger en favoriet Amerika leed een zeldzame nederlaag. In een oefenwedstrijd voor meer dan 50.000 Australische fans wonnen de Aussies met 98-94 tegen Team USA. Voor Amerika betekent dit verlies het einde van een reeks van 78 overwinningen in officiële wedstrijden. Een reeks die startte in 2006. Deze nederlaag en de afwezigheid van NBA-supersterren zoals LeBron James, Stephen Curry, Klay Thompson, Russel Westbrook, Kevin Durant, Anthony Davis en James Harden voedden het vertrouwen en het geloof van de concurrenten op het nakende WK. Servië, verliezend finalist op het WK 2014 en de Olympische spelen 2016, Griekenland, met de MVP van de NBA Giannis Antetokounmpo, Frankrijk en nu ook Australië zijn de voornaamste uitdagers van Team USA. (BDD)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis