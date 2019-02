Eerste nederlaag voor PSG, Monaco kan nog eens winnen 04 februari 2019

Het kan dan toch. In zijn 21ste competitiematch van het seizoen leed PSG zijn eerste nederlaag, uit bij Lyon: 2-1. Denayer speelde 90 minuten, Meunier bleef de hele wedstrijd op de bank. AS Monaco kon voor het eerst in twee maanden nog eens winnen in de competitie. De landskampioen van 2017, die nu in degradatienood verkeert, klopte Toulouse met 2-1. Nieuwkomer Cesc Fàbregas lukte na een uur de winninggoal. Door de zege schuift Monaco op naar de 18de plek. (BF)