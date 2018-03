Eerste nederlaag Federer in 2018 19 maart 2018

Zeventien matchen op rij had Roger Federer gewonnen, zijn beste seizoenstart ooit, maar een fenomenale Juan Martin Del Potro (ATP 6) hield de 36-jarige Zwitser gisteren van een zesde Indian Wells-titel. De aardige Argentijn deed dat door drie matchpunten te redden in een klassieker van een finale en na 2u42 met 6-4, 6-7, 7-6 te zegevieren. Voor Del Potro was het zijn allereerste Masters Series-titel ooit en de bekroning van zijn vechtlust. Vier jaar lang stond de gaucho door allerhande polsoperaties heel dicht bij een vervroegd pensioen, maar hij knokte zich knap terug naar zijn positie aan de top. (FDW)

