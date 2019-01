Eerste nationale vrouwenstaking op 8 maart 28 januari 2019

Op 8 maart, de internationale dag van de strijd voor vrouwenrechten, zal in Brussel voor het eerst een nationale vrouwenstaking gehouden worden. Het feministische Collecti.e.f 8 Maars zet haar schouders onder de actie. De grootste Franstalige vakbond CNE zal een stakingsaanzegging indienen. Met de actie willen de vrouwen tonen dat "als de vrouwen stoppen, de wereld stopt met draaien", zegt Collecti.e.f 8 Maars. Bedoeling is dat vrouwen op 8 maart niet werken, geen kinderen naar school brengen, geen huishouden doen, niet studeren en geen zorg meer verlenen. Vorig jaar legde in Spanje een gelijkaardige actie met vijf miljoen deelneemsters het hele land plat.

