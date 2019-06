Exclusief voor abonnees Eerste Monopoly waarin je 'Poesje-stoei-steegje' kan kopen 20 juni 2019

Urbanus, pas 70 geworden, heeft z'n eigen Monopoly-speldoos voorgesteld. Alle straten, stations en nutsbedrijven hebben namen die verwijzen naar de carrière van de komiek en hij verzon zelf de teksten op de kans- en algemene fondskaarten. Opmerkelijk: ook de tekeningen zijn van zijn hand - Willy Linthout, die de Urbanus-strips illustreert, is niet bij het project betrokken. In het spel kan je de Hittentitsesteenweg of het Poesje-stoei-steegje kopen en je dreigt er beboet te worden omdat je de stoep gekuist hebt met mayonaise. De Urbanus-variant van Monopoly is vanaf november te koop in Carrefour, speciaalzaken en aan de merchandisestand bij zaalshows. Prijs: 50 euro.

