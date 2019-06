Exclusief voor abonnees Eerste mis na brand in Notre-Dame: helm op en bidden maar 17 juni 2019

Zaterdag is de eerste mis in de Notre-Dame weer gehouden sinds de kathedraal in Parijs deels afbrandde op 15 april. Aartsbisschop van Parijs Michel Aupetit hield de dienst voor dertig priesters in de kapel achter het koor (foto). Deze kapel van de Maagd is gespaard gebleven bij de brand die grote delen van de kathedraal heeft verwoest. "Deze dienst is een herinnering dat de kathedraal nog leeft. Het is waar de Notre-Dame voor is gebouwd", zegt Aupetit.

