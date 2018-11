Eerste match, eerste goal voor Kosanovic 26 november 2018

Milos Kosanovic was even weg van de wereld toen hij uit een vrije trap de 1-0 op het bord zette. Begrijpelijk, want de Servische verdediger kwam dit seizoen nog niet aan de bak. "Het was niet mijn mooiste goal, want hij week nog af op Eupens kapitein Garçia, maar ik heb er wel intens veel plezier aan beleefd", aldus Kosanovic, wiens vorige wedstrijd in onze hoogste klasse dateerde van 18 augustus 2017. "Tegelijk heb ik dat gelukje in zekere zin zelf afgedwongen. Toen ik afgelopen zomer terugkeerde naar Standard na een uitleenbeurt bij het Turkse Göztepe, wist ik dat ik onderaan de ladder zou moeten herbeginnen. Maar ik heb maandenlang keihard gewerkt. En kijk: nu werd ik beloond voor die positieve instelling." (KDC)

