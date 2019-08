Exclusief voor abonnees Eerste man op de maan 17 augustus 2019

00u00 0

Vergeet het: hoewel de Amerikanen dat graag anders zouden zien, was niet Neil Armstrong, maar wel Kuifje zelfs 15 jaar vroeger de allereerste man op de maan. En dit in het haast gelijknamige album 'Mannen op de Maan' dat al in 1954 uit de tekenpen van Hergé vloeide. Om niet alleen de 50ste verjaardag van de (echte) maanlanding te vieren, maar ook de al 90ste (!) verjaardag van Kuifje, wachten van Delacre nu liefst vijf verzameldozen in de winkel. Gevuld met 400 gram (8,49 euro) of 1 kilo (12,99 euro) aan heerlijke koekjes, uiteraard. (StV)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis