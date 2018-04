Eerste man ligt uit 'De Mol' 09 april 2018

Geen verrassing in de derde aflevering van 'De Mol'. Doodeerlijke Jeffrey Van Linden, zoon van groenetruiwinnaar Rik en in het dagelijkse leven privéchauffeur, werd door zijn meedogenloze medekandidaten - en uiteraard ook door de mol - richting Wilrijk gestuurd. "Ik was te veel gefixeerd op één 'verdachte speler'", vertelt Jeffrey. "Ik had bij aflevering 2 ook al bijna al mijn troeven op die ene persoon uitgespeeld. En toen ging ik er niet uit. Dus heb ik bij eliminatie drie dezelfde tactiek toegepast. En ben ik te naïef geweest om dat koffertje van 0 euro te nemen. Domme fout."

HLN