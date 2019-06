Exclusief voor abonnees Eerste maatjes geveild voor 95.500 euro 12 juni 2019

Liefhebbers van haring kunnen weer hun hart ophalen, want het haringseizoen is officieel van start gegaan. Gisteren is het eerste vaatje maatjes 'Hollandse Nieuwe' in het Nederlandse Scheveningen geveild, voor liefst 95.500 euro. De koper was supermarkt Makro. Vorig jaar brachten de eerste maatjes 78.000 euro op. Ook toen was het Makro die ze kocht. De opbrengst gaat elk jaar naar een goed doel. Het maatjesseizoen start volgens experts overigens veelbelovend, "met een vetgehalte tussen 18 en 22%".

