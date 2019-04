Exclusief voor abonnees Eerste Lotto-renner KEUKELEIRE 15 april 2019

Jens Keukeleire (30) bereikte als eerste Lotto-renner de Vélodrome in Roubaix. De West-Vlaming werd 28ste. "Meer zat er eigenlijk niet in. Ik had niet de benen om Sagan en co te kunnen volgen op de kasseien toen ze vertrokken", was de West-Vlaming eerlijk. Door het wegvallen van Tiesj Benoot moest Keukeleire het alleen doen voor Lotto. "Veel heb ik niet meegekregen van zijn val. Ik kreeg via mijn oortje door dat hij afgestapt was en dan weet je dat het wel serieus is. Hopelijk valt de schade mee." Voor Keukeleire volgt nu een korte rustperiode, de Amstel rijdt hij niet. (TLB)