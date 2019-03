Eerste legale 'wietboerderij' heeft vergunning beet 01 maart 2019

Het eerste legale cannabisbedrijf van ons land heeft z'n vergunning beet. De start-up Rendocan kreeg van de provincie Limburg de toestemming voor de bouw van een onderzoeksinstituut voor de teelt en verwerking van medicinale cannabis. De Limburgse deputatie laat er geen gras over groeien. Want pas begin deze week werd door de Kamercommissie Volksgezondheid het wetsvoorstel goedgekeurd voor een cannabisbureau, dat moet toezien op de teelt van cannabis voor medisch gebruik. Rendocan zal z'n onderzoekscentrum bouwen op de site van Agropolis in Kinrooi. Er komt op termijn ook een plantage. (DSS)