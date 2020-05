Exclusief voor abonnees Eerste leerjaar kan niet herbeginnen Kleuter in noodopvang besmet 19 mei 2020

00u00 0

Vrije basisschool De Zilverberg in het West-Vlaamse Roeselare kon gistermorgen noodgedwongen enkel de lessen voor het zesde leerjaar opnieuw opstarten. De leerlingen van het eerste jaar zijn nog niet welkom, omdat een kleuter die in contact kwam met enkelen van hen besmet blijkt. De school vernam het nieuws pas zondagavond en waarschuwde tussen 17 uur en 22 uur nog snel alle ouders. "Sowieso hadden we een voorzichtig scenario gekozen voor de opstart", vertelt Francis Devolder, coördinerend directeur van de scholengroep. "Vandaag (maandag, red.) en dinsdag zouden we enkel de leerlingen uit het eerste en zesde leerjaar verwelkomen. Als de risicoanalyse het toelaat, kan volgende week ook het tweede leerjaar opstarten." De kinderen die met het kleutertje in contact kwamen, moeten 14 dagen in quarantaine. De noodopvang is gewoon open.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen