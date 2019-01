Eerste langlaufpistes open in ons land 21 januari 2019

00u00 0

In het uiterste oosten van ons land, dicht bij de Duitse grens, zijn vandaag vier langlaufpistes open, in Manderfeld, Herzebösch, Losheimergraben en bij het natuurcentrum Haus Ternell. Er ligt tussen de 5 en 10 centimeter sneeuw, al is de kwaliteit nog niet al te best. Het KMI verwacht morgen en overmorgen wel verse sneeuw, ook in de rest van het land. "Op het eerste zicht lijkt het dat er gemiddeld tussen de 1 à 5 cm kan vallen over het hele land", aldus weerman David Dehenauw. "Waar en wanneer die precies gaat vallen, moeten we nog afwachten. De sneeuw kan ook even blijven liggen, al is die kans aan de kust kleiner."