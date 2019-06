Exclusief voor abonnees Eerste kwartfinale voor Vliegen 03 juni 2019

Eerste grandslamdeelname voor Joran Vliegen en meteen naar de kwartfinale. De 25-jarige Limburgse dubbelspecialist beleeft een sprookje op Roland Garros. Met de Kazach Mikhail Kukushkin versloeg hij gisteren Delbonis-Duran met 2-6, 7-6, 6-4 voor een plaats in de kwartfinale waar het derde reekshoofd Cabal-Farah wacht. Deze prestatie is ook goed nieuws voor de vaste dubbelpartner van Vliegen, Sander Gillé. Samen kwamen ze in Parijs net niet in de dubbeltableau, door deze kwartfinale wordt Vliegen al zeker de nummer 62 van de wereld waardoor een deelname van het duo aan Wimbledon min of meer verzekerd lijkt

