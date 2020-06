Exclusief voor abonnees Eerste kwartaalverlies ooit voor Inditex 11 juni 2020

00u00 0

De Spaanse modegroep Inditex - bij ons vooral bekend als eigenaar van de kledingketen Zara - heeft voor het eerst een kwartaalverlies in de boeken moeten schrijven. De wereldwijde lockdownmaatregelen als gevolg van het coronavirus zorgden ervoor dat het concern in het eerste kwartaal van het boekjaar - dat eindigde in april - 409 miljoen euro verlies boekte.

De omzet halveerde bijna, van 5,9 miljard euro vorig jaar naar 3,3 miljard euro dit in het voorbije trimester. De onlineverkoop steeg dan weer met 50%. In april bedroeg de toename zelfs 95%.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen

Meer over Balen

Belsele

Borgloon

Cofinimmo

Dilbeek

Dilhome

ECB

ESM