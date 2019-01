Eerste kinderen Syriëstrijder op terugweg naar België 14 januari 2019

00u00 0

Twee dochtertjes (2 en 4, foto) van een omgekomen Syriëstrijder mogen van de regering terugkeren naar ons land. "We zullen de nodige reisdocumenten afleveren aan Turkije, zodat de kinderen die daar al een jaar vastzitten naar België kunnen komen", zegt minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld). De moeder van de meisjes, de 29-jarige Amina Ghezzal uit Beringen, vluchtte eind 2017 weg uit Syrië. Sindsdien zit ze wegens haar banden met Islamitische Staat een gevangenisstraf van 10 jaar uit in Turkije. De vader, IS-strijder Abdelkarim Elouassaki, is in maart 2016 om het leven gekomen bij gevechten in Syrië. Omdat de kinderen in dat land geboren zijn, hebben ze geen Belgische geboorteakte. Sinds hun moeder in de gevangenis zit, wisselen familieleden van Ghezzal elkaar af om in Turkije voor de meisjes te zorgen. Door een vonnis van de Brusselse rechtbank, waarbij ons land een dwangsom werd opgelegd, zullen de kinderen nu identiteitspapieren krijgen. Over de terugkeer van zes andere kinderen lopen nog steeds diplomatieke onderhandelingen met het Koerdische bestuur in het noorden van Syrië. In totaal zouden nog 115 kinderen van Belgische jihadisten in Syrië of Irak verblijven. (KSN)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN