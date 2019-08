Exclusief voor abonnees Eerste kinderboek van Gudrun Tahon doet het goed 17 augustus 2019

00u00 0

Haar eerste prenten- en vertelboek 'Ik ben ik. Vlas' kwam in januari uit en is al aan zijn tweede druk toe. Auteur Gudrun Tahon (56) werkt ook al aan een opvolger. Ze is de dochter van de bekende en intussen overleden kunstenaar Georges Tahon. "Ik ben logopediste in het buitengewoon onderwijs De Strandloper in Oostduinkerke", vertelt ze. "Ik werk dus dagelijks met mensen die 'anders' zijn. Zelf was ik als kind kleiner dan de rest, waardoor ik er niet altijd bijhoorde. Het boek is voor een stuk autobiografisch. Het gaat over het kleine lammetje Vlas dat zijn weg zoekt en ontdekt dat het zo slecht niet is om zichzelf te zijn. Ik koppel ook voorleessessies aan mijn boek. Volgend jaar hoop ik een opvolger klaar te hebben. Het gaat over een verwende kat met vooroordelen." 'Ik ben ik. Vlas' kost 18 euro en is uitgegeven bij Beefcake Gent. (GUS)

